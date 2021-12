OFFICIEL : La CAN aura bien lieu en janvier 2022

Le COVID-19 n'aura pas raison de la coupe d'Afrique des Nations. Malgré les pressions, notamment de la Premier League, autour d'un report de la CAN, celle-ci aura bien lieu au Cameroun en janvier prochain, comme cela est prévu depuis plusieurs mois.



C'est Patrice Motsepe, le président de la CAF (plus haute instance africaine de football) qui vient d'annoncer la bonne nouvelle. La compétition débutera le 9 janvier prochain et prendra fin le 6 février.



"Nous sommes très clairs en termes d'engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès. Je suis convaincu qu'après nos rencontres d'aujourd'hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l'engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l'engagement pour le développement du football en Afrique" avait déclaré le dirigeant africain plus tôt dans la journée.