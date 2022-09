OFNAC: Le mandat de Seynabou Ndiaye Diakhaté expire

Le mandat de Mme Seynabou N’Diaye Diakhaté à la tête de l’OFNAC a pris fin depuis le 26 juillet 2022. Ce, conformément à l’article 5 de la loi N° 2012-30 du 28 décembre 2012 qui dispose que « le président, le vice-président et les autres membres de l’OFNAC sont nommés par décret, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois ».



Son mandat a été renouvelé, à compter du 27 juillet 2019 par décret n°2019-1306. Elle a ainsi bouclé son dernier mandat de trois ans à la tête de cette autorité administrative indépendante.



Au regard des dispositions de l’article 5 de la loi N° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’OFNAC qui fixent la durée du mandat du Président, du Vice-président et les autres membres de l’OFNAC à une période de trois (3) ans renouvelables une fois», Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté ayant épuisé ses 2 mandats (2016-2019 ; et 2019-2022) n’a plus droit à répondre, siéger ou participer aux délibérations de l’Ofnac