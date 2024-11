OFNAC : Les dossiers ouverts ont presque doublé, entre 2023 et 2024 (Investigateur)

Le bilan des activités de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, fait ressortir une augmentation importante du nombre de dossiers ouverts, qui a presque doublé entre 2023 et 2024, passant de 42 à 88 affaires, a indiqué, mardi, à Dakar, le commandant de police Omar Sène, chef du Bureau des investigations de l’OFNAC.



“ Le nombre de dossiers ouverts a presque doublé en 2024, passant de 42 en 2023, à 88 dossiers actuellement, avec une projection qui pourrait atteindre 100 d’ici la fin de l’année. Ce développement est soutenu par des projets déjà prêts, mais en attente d’approbation ”, a-t-il déclaré.



Le commandant Sène animait un panel, au dernier jour d’un atelier de formation organisé par Amnesty International Sénégal, en collaboration avec l’OFNAC et la société civile sénégalaise.



Le nombre de dossiers ouverts par l’OFNAC, est “ en constante augmentation, malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19 ”, a-t-il insisté, ajoutant que les convocations ont également connu “ une forte hausse, passant de 102 en 2023 à 252 en 2024, une tendance qui devrait se maintenir en fonction des projets et résolutions en cours ”.



En ce qui concerne les demandes de concours, le nombre est passé de 127 en 2023 à 181 en 2024, avec des demandes supplémentaires attendues dans les jours à venir, a signalé le chef du Bureau des investigations de l’OFNAC.



Il souligne que les rapports d’activités pour les années précédentes, montrent également, “ un dynamisme constant ”, alors que les projets en cours “ ont évolué de 76 en 2020, à 98 en 2023 ”.



Le commandant Sène précise toutefois que le nombre d’accords finalisés et transmis au président de l’organe compétent, est resté stable, avec 12 accords finalisés en 2023 et une prévision d’augmentation pour 2024.



Il a fait observer que l’impact de la COVID-19, “ notamment en 2020 et 2021, a ralenti certaines procédures, affectant la capacité de l’assemblée des membres à se réunir, ce qui a conduit à un classement sans suite pour plusieurs dossiers ”.



Il n’empêche que l’OFNAC poursuit son travail de lutte contre la corruption, “ avec une dynamique renforcée ”, a-t-il dit, assurant que “ les chiffres de 2024 devraient continuer d’évoluer positivement ”.













Aps

