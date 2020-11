OFOR - Niambé Diop, contrôleur: "Parfois les clients se rebellent et refusent de payer" Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Niambé Diop, chargé du contrôle d’exploitation Ofor, invité de l’émission Yoon Wi de ce jeudi, a évoqué le problème du manque d’eau en milieu rural. Un souci qu’il impute, en partie, à un défaut de paiement de certains clients. « Parfois les clients se rebellent et refusent de payer », regrette-t-il. Toutefois, M. Diop reconnait également l’existence […] Niambé Diop, chargé du contrôle d’exploitation Ofor, invité de l’émission Yoon Wi de ce jeudi, a évoqué le problème du manque d’eau en milieu rural. Un souci qu’il impute, en partie, à un défaut de paiement de certains clients. « Parfois les clients se rebellent et refusent de payer », regrette-t-il. Toutefois, M. Diop reconnait également l’existence de défaillances techniques de de la part des sous-traitants comme Aquatech ; tout en relevant d’autres points beaucoup plus complexes comme la guerre des intérêts et le fait que la ressource aquatique demeure toujours une compétence non transférée. En dernier lieu, il a fait savoir que traiter l’eau dans les zones reculées du pays nécessite beaucoup plus de moyens.



