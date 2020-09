OM-PSG : Un Sénégalais jubile avec un groupe d'amis et reçoit une balle mortelle Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 22:00 | | 0 commentaire(s)|

Un Sénégalais du nom de Ndiaga Samb a été tué en France en marge du classico PSG-Marseille. Educateur Classe Foot et coach adjoint des U12 de CSP Foot, il a perdu la vie hier à la suite de la rencontre PSG-Marseille. Selon des proches de la victime, cités par Igfm, le jeune Sénégalais a reçu une balle, alors qu'il jubilait avec un groupe d'amis, pour fêter la victoire de l'Olympique de Marseille sur le Paris Saint-Germain (1-0). On ignore exactement l’auteur du tir, mais retenons tout simplement que Ndiaga Samb est une victime du Classique même si la scène s’est déroulée en dehors du Parc des Princes, précise la même source.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-30200-om-psg-un-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager