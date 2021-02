OMC: La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala nommée Directrice générale Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée ce lundi 15 février 2021 première femme et première Africaine à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans l’espoir de mettre fin à des années de blocage de l’institution. «Les membres de l’OMC viennent d’accepter de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de […] A picture taken on July 15, 2020, in Geneva shows Nigerian former Foreign and Finance Minister Ngozi Okonjo-Iweala smiling during a hearing before World Trade Organization 164 member states’ representatives, as part of the application process to head the WTO as Director General. South Korean trade minister Yoo Myung-hee on February 5, 2021 abandoned her bid to become head of the WTOm, Seoul said, clearing the way for Nigeria’s Ngozi Okonjo-Iweala to become the global body’s first woman and first African director-general. / AFP / Fabrice COFFRINI La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée ce lundi 15 février 2021 première femme et première Africaine à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans l’espoir de mettre fin à des années de blocage de l’institution. «Les membres de l’OMC viennent d’accepter de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l’OMC. La décision a été prise par consensus lors d’une réunion spéciale du Conseil général de l’organisation aujourd’hui», a annoncé l’OMC, une quinzaine de minutes après l’ouverture de la réunion.



Source : Source : https://www.lasnews.info/omc-la-nigeriane-ngozi-ok...

Accueil Envoyer à un ami Partager