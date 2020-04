OMS : Macky Sall demande à Donald Trump de «suspendre» sa décision d’annuler la contribution des USA Le président Macky Sall demande à son homologue américain, Donal Trump, de «suspendre sa décision d’annuler la contribution des États unis à l’Organisation mondiale de la santé (Oms).

«Parlant de l’Oms, je saisis cette tribune pour demander au président Donald Trump de pouvoir réviser sa position ne serait-ce que de suspendre en tout cas la cotisation, sa mesure d’interdiction jusqu’après la pandémie. Et nous aurons le temps après cette pandémie, certainement, d’approfondir les questions que les États-Unis ont posées», a-t-il dit sur Tv5 Monde, soulignant que cette décision du président américain peut avoir un impact négatif sur travail quotidien de l’Oms durant cette pandémie de Covid-19.

«Je voudrais vraiment l’inviter instamment à maintenir la contribution américaine pendant que nous sommes dans cette phase de la pandémie. Puisque l’Oms accompagne un certain nombre de pays dans le conseil, dans le travail qu’elle fait. Si l’Oms n’arrive pas à avoir tous ses moyens, je pense que cela impactera surtout aux pays les moins riches. Donc, c’est une invite et j’espère que je serai entendu», a-t-il poursuivi.



