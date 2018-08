ONAS: Sensibilisation des populations pour le maintien de la propreté des égouts et canaux Rédigé par leral.net le Mardi 21 Août 2018 à 08:30 commentaire(s)| L'après - Tabaski offre souvent le spectacle désolant de détritus et restes de mouton de toutes sortes jetés dans les égouts et canaux, réduisant à néant les efforts de nettoyage entrepris par l'ONAS pour un environnement sain au bénéfice des populations. Aussi l'ONAS souhaite-t-elle prendre les devants comme chaque année en ces périodes de Tabaski, pour sensibiliser les populations, tout en leur souhaitant une bonne fête de Tabaski. Dewenati.



Accueil Envoyer à un ami Partager