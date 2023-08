ONU : La demande des avocats de Sonko au Haut Commissaire aux Droits humains

Comme prévu, les avocats de Ousmane Sonko ont été reçus, ce vendredi, au Haut-commissariat des Nations Unies sur les droits de l’humains. Au terme de l’audience, Juan Branco a fait le point.



«Mon confrère Larifou a commencé à parler de la situation de Ousmane Sonko, l’urgence à laquelle il est confronté et la nécessité d’intervenir auprès des autorités pour mettre fin à cette persécution inacceptable. Et ont a détaillé l’ensemble des autres éléments», a déclaré Juan Branco, devant les caméras, informe iGFM.



La robe noire, qui a été expulsé du Sénégal il y a quelques jours, rappelle que le haut-commissaire aux droits de l’homme s’était déjà exprimé sur la situation sénégalaise, il y a quelques mois. «C'est un fait particulièrement rare et à souligner, parce qu’il a avait provoqué l’embarras des autorités sénégalaises», rappelle-t-il.



Ce que les avocats de Ousmane Sonko demandent à cette structure onusienne, c’est surtout, de «s’intéresser en profondeur à l’aspect caché des violences politiques en cours actuellement au Sénégal».



Saïd Larifou, l’autre avocat de Ousmane Sonko a tenu à lancer un message aux dirigeant politiques sénégalais : «Que les autorités sénégalaises sachent que le monde entier a fixé le regard sur le Sénégal et que rien ne sera impuni», prévient-il.