OUSSOUYE : Germaine Ngandoul déclare sa candidature à la mairie d'Oukout

La bataille pour le contrôle de la mairie d'Oukout risque d'étre très serrée le 23 janvier prochain. La très sérieuse, Germaine Ngandoul , par ailleurs deuxième adjointe au maire se signale. Déçue par la mauvaise gestion de sa commune, elle et ses militants ont décidé de prendre leur responsabilité.



Germaine Ngandoul vient de confirmer à exclusif.net sa candidature. Son principal objectif, abroger la souffrance de la population locale. "En réalité c'est une demande des populations d'Oukout, qui ont toujours souhaité ma candidature . Apres une longue concertation des gens ont décidé que je sois candidate aux prochaines locales pour servir et non se servir de la population", a t-elle soutenu.





L'une des premières figures de l'APR dans le "Kasa", Germaine Ngandoul a beaucoup de projets de pour soutenir les femmes rurales, mais elle nous a confié que ces projets sont bloqués pour des raisons politiques. Elle a dénoncé la gestion de l'APR et de sa commune. "Personnellement je ne suis pas d'accord la manière dont la mairie et le parti sont gérés. Plus grave les actions du président ne sont pas visibles. Pourtant Macky Sall a beaucoup fait dans cette partie du Sénégal. L'heure a sonné pour que les Alines Sitoe Diatta dirigent et travaillent sincèrement pour le département d'Oussouye. Vue la situation politique actuelle du département le président de la république devra investir les femmes car elles connaissent plus les réalités dans ce département et plus accessibles que les hommes. Nous sommes des femmes de culture et savons très bien ce qui se passe chez nous."





Oukout reste la localité où le président Macky Sall a toujours gagné depuis 2012 mais Germaine Ngandoul a dénoncé la gestion de la commune. "Dans les réunion qu'il convoque les femmes sont écartées alors que les femmes sont plus engagées dans cette bataille pour le triomphe de Macky Sall. Aujourd'hui les gens ne veulent plus de ces genres de responsables. Dans la société Diola, quand c'est critique, c'est la femme qui se lève pour ramener la stabilité et la prospérité. C'est pour c'est cela nous avons décidé de mettre fin à cette gestion clanique", a t-elle révélé.





Germaine Ngandoul, présidente de la filière ognon, zone Sud, a déploré la situation des districts et maternités de la commune, qui manquent presque de tout. Un manquement qu'elle compte rectifier une fois à la tête de la mairie d'Oukout . Pour les prochaines élections locales, les femmes du Kasa sont de plus en plus engagées. Il y a un mois, Dieynaba Goudiaby, membre du CSE, avait déclaré sa candidature pour le conseil départemental d'Oussouye







