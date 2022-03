Obama positif au Covid-19, assure qu'il se sent "bien" Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 02:04 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien président américain Barack Obama a annoncé dimanche avoir été testé positif au Covid-19 après de légers symptômes mais assure se sentir "bien".

"Je viens d'être testé positif au Covid", a-t-il indiqué sur son compte Twitter. "J'ai eu la gorge rugueuse pendant quelques jours, mais sinon je me sens bien". Sa femme Michelle Obama a reçu un test négatif, précise-t-il.

"Michelle et moi-même sommes reconnaissants d'être vaccinés et d'avoir reçu une dose de rappel", a ajouté l'ancien président démocrate, appelant à se faire vacciner "même si les cas baissent" dans le pays.

Le nombre de contaminations détectées au Covid-19 a drastiquement baissé aux Etats-Unis ces dernières semaines, avec environ 40.000 cas quotidiens ces derniers jours, contre jusqu'à 700.000 au pic de la vague Omicron, mi janvier. Le nombre de décès est également en baisse.

Les autorités sanitaires américaines ont ainsi largement assoupli fin février leurs recommandations sur le port du masque.



