Obsèques d’Ousmane Tanor Dieng: le Pds a envoyé une délégation à Fann Résidence Le Parti démocratique sénégalais ne s’est pas limité à rendre hommage à Ousmane Tanor, par l’intermédiaire de l’ancien président Abdoulaye Wade et de son fils Karim Wade. Le parti libéral a envoyé une délégation conduite par Doudou Wade, vendredi dernier, présenter ses condoléances à la famille d’Ousmane Tanor Dieng, selon un communiqué repris par "Vox Populi".

Sur place, Doudou Wade a transmis le message du parti à Madame Aminata Mbengue Ndiaye, désignée porte-parole de la famille. Il a insisté sur la nécessité de comprendre que le Parti socialiste et le Pds sont des patrimoines du Sénégal.



A son tour, Aminata Mbengue Ndiaye lui a exprimé ses vifs remerciements, ainsi que ceux de la famille pour leur compassion et leur solidarité depuis l'annonce du décès d'Ousmane Tanor Dieng.

