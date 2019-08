Obsèques de Dj Arafat : Ce que Didier Drogba a laissé à Eudoxie Yao

Eudoxie Yao est heureuse d’avoir présenté ses condoléances au même moment que l’ex-capitaine des éléphants, Didier Drogba. En effet, la star des réseaux sociaux a reçu un geste important de la part de l’international footballeur. Drogba n’a pas manifesté un mécontentement lorsque la go bobaraba l’a interpellé en réclamant de lui une attention particulière. Cette dernière s’adressant à Didier Drogba, elle a dit ”le père”. Une manière pour elle de lui manifester son respect en tant qu’aîné et légende.



En guise de réponse à sa « soeur », Didier Drogba sans dire mot lui fait des bises. Une manière pour le footballeur de rendre l’ascenseur à la go ”bobaraba”. Un geste que Eudoxie Yao a beaucoup apprécié au point où la star des réseaux sociaux dans son direct n’a pas hésité de dire fièrement : « Drogba m’a fait les bises ».



Avant de laisser sur sa page « c’est pas les points façon façon là dê merci à la légende Didier Drogba ». Tout en ajoutant des émoticônes en cœur montrant ainsi sa joie d’avoir bénéficié de l’attention de ce champion. Une réaction qui n’a pas plu à ses fans qui ne l’ont pas ratée car, pensent-ils, ce n’étaient ne le lieu, ni le moment pour montrer sa joie.