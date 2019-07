Obsèques de Tanor Dieng: une délégation du Niger conduite par Mouhamed Bazoum, a présenté ses condoléances Après le président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta qui a assisté aux funérailles d’Ousmane Tanor Dieng, et le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré qui s’est déplacé à Dakar, le président du Niger Mouhamadou Issoufou a envoyé une forte délégation, conduite par son ministre de l’Intérieur, Mouhamed Bazoum, pour présenter ses condoléances à la famille du défunt.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 14:59 | | 0 commentaire(s)|

La délégation a été reçue, ce samedi matin, au domicile du défunt président du Haut conseil des collectivités locales, à Fann Résidence, informe la RFM.



Ouusmane Tanor Dieng est décédé lundi dernier à Paris, des suites d’une maladie et a été enterré, mercredi, dans son village natal de Nguéniène.

