Occupation anarchique à Dakar : Le Sous-Préfet Djiby Diallo annonce un dégagement de la voirie, à compter de demain

Selon le sous-préfet de la commune de Dakar Plateau, le docteur Djiby Diallo, l’expérience a montré qu’en ville matin comme soir il y a entre 39 à 40 mille véhicules qui quittent les régions et la banlieue pour rejoindre le centre ville, ce qui cause toujours un véritable problème de circulation à Dakar.







Et pourtant Dakar Plateau, constitue la commune la mieux lotie au Sénégal, pour les véhicules il n’y a que deux axes pour y accéder, dont l’autoroute via Malick Sy et la route du Grand Théâtre, Port, Mairie ou la corniche.







Aujourd’hui, l’avenue Lamine Gueye et l’avenue Blaise Diagne sont devenues des axes à problèmes, les raisons fondamentalement sont dues aux stationnement des véhicules qui occupent les rues toute la journée, certains sont garés sans même que leurs propriétaires ne soient identifiés, la ou ce sont les services d’à côté qui laissent leur voiture, à cela s’ajoute le taux de mendicité qui constitue un problème de sécurité publique, un problème de mobilité, un problème de sûreté et un problème de salubrité







C’est face à ce désagrément que le gouverneur de la région de Dakar Mr Al Hassane Sall a convoqué une réunion avec le sous-Préfet Djiby Diallo, les acteurs territoriaux le représentant de la ville de Dakar ainsi que des services techniques de l’état.







À l'issue un comité a été mis sur place pour réfléchir sur la mobilité et la fluidité à Dakar.







Aujourd’hui Djiby Diallo a convoqué la presse dans son bureau pour partager avec elle ladite décision assortie de la rencontre à savoir l’opération de dégagement de la voirie à compter de ce mercredi à partir de 6 heures du matin.







Cette action va suivre un itinéraire logique allant de la place de l’indépendance, l’avenue léopold Sédar senghor, l’avenue William Ponty et terminer par le Boulevard de la République.



Mais le sous-préfet annonce aussi que l’axe Lamine Gueye, la rue Faidherbe, la rue Sandiniéry, l’avenue Blaise Diagne, la rue Belfort, l'avenue Malick Sy jusqu’à la commune de Médina vont s’en suivre dans les prochains jours.







Ainsi il prend donc à témoin l’opinion nationale et lance un avertissement aux usagers, vendeurs et ces occupants qui jadis viennent garer leur véhicule toute la journée dans des lieux interdits à se conformer à leur volonté avant demain matin.



« Tous les véhicules qui seront trouvés demain sur place seront mis en fourrière avec des conditions de rétrocession très difficiles » assure le sous-préfet.







Les gros-porteurs sont aussi concernés par la situation, car en ville, ils occupent souvent la voirie après avoir déchargé leurs marchandises, pour eux il ne sont désormais qu'autorisés à rouler la nuit de 19 heures à 6 heures du matin.







Pour cette fois après dégagement, les agents de la ville en compagnie de la police veilleront au respect strict de ces nouveaux renseignements.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Occupation-anarchique-a-...