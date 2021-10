Octobre Rose: Un Centre d'Oncologie bientôt installé (Ministre Abdoulaye Diouf Sarr) Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr était en visite ce vendredi à l'Hôpital Dalal Jamm, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et de manière générale, contre ce fléau qui fait des ravages.

" Nous avons constaté que l'Hôpital Dalal Jamm est une structure de référence en matière du traitement du cancer, mais au-delà, en ce qui concerne aussi la formation. L'Etat ne ménagera aucun effort pour renforcer l'ensemble des investissements, mais aussi l'ensemble des programmes contre le cancer ", a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.



Le Ministre poursuit sur les jalons posés depuis 2018 et estime que dans tous les établissements sanitaires du pays, il y a des appareils de mammographie qui permettent de résoudre les problèmes de dépistage du cancer du sein.



Trente centres équipés



A l'en croire, le pays s'est doté de trente (30) centres pour le traitement et en quelques années, de quatre (4) appareils de radiothérapie, en termes d'accélérateurs de particules. Ceci est vérifiable à Touba, à Dalal Jamm et à Le Dantec.



En sus de la bonne stratégie dans le cadre du programme de vaccination, où le vaccin cntre le cancer y est inséré, un Centre national d'oncologie verra le jour, d'autant que la pose de la première pierre se fera dès la fin de ce mois, par le président de la République, Macky Sall.















