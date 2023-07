Offense au Président de la République: Birame Soulèye Diop sous mandat de dépôt Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 19:47 | | 0 commentaire(s)|

L'administrateur du parti de Pastef va passer sa première nuit en prison. Birame Soulèye Diop a été entendu par le juge d'instruction du premier cabinet cet après midi, avant d'être placé sous mandat de dépôt. Le Doyen des juges, Maham Diallo a inculpé le maire de Thiès-Nord pour « actes de nature à compromettre la paix publique », « offense au Président de la République », selon des informations de son avocat Me Moussa Sarr. Lors d'un point de presse de la coalition de l'opposition « Yewwi Askan Wi », Birame Souleye, député à l'Assemblée nationale et président de ce groupe parlementaire, avait raillé la déclaration de non candidature de Macky Sall et avait soutenu que ce dernier pouvait bien revenir sur sa décision, comme l'avait fait en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. M. Diop avait ensuite, dans sa comparaison, avertit les potentiels dauphins de Macky Sall de possible empoisonnements… « Une erreur de communication » que le député Diop avait admise dans une vidéo le lendemain, demandant parton aux personnes offensées par ses propos…



