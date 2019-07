‘’Offense au chef de l’Etat’’: ça se corse pour Adama Gaye Ça se corse pour le journaliste Adama Gaye. Après le délit de diffusion d’’’écrits contraires aux bonnes mœurs’’, une seconde inculpation a été ajoutée à son dossier.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 09:05 | | 1 commentaire(s)|

Il s’agit du délit d’offense au chef de l’Etat. Et Selon "Les Echos", il risque fort l’inculpation et un long séjour à la prison de Rebeuss, puisque sous le coup désormais du fameux article 80.



Il devrait d’ailleurs être déféré au parquet ce mardi à l’issue de son fac-à-face avec le procureur, selon les mêmes sources. Surtout que, indique-t-on, Adama Gaye n’a pas varié dans ses déclarations concernant le chef de l’Etat devant les enquêteurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos