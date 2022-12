Officiel: Hansi Flick reste le sélectionneur de l'Allemagne

Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Bernd Neuendorf, avait promis une "analyse" de l'échec de la Mannschaft au Mondial-2022, éliminée dès le premier tour, et ne donne pas de blanc seing à son sélectionneur Hansi Flick, sous contrat jusqu'en 2024.



En Allemagne, plusieurs voix se sont élèvées pour demander la démission de Flick, le plus virulent étant l'ancien international et désormais consultant sur Sky Dietmar Hamann: "Pour moi, c'est exclu que l'on continue avec le même sélectionneur. Nous n'avons plus que 18 mois après cette débâcle jusqu'à l'Euro à la maison. C'était lamentable".



Mais il semblerait que la DFB ait pleine confiance en l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Elle a d'ailleurs confirmé à l'AFP qu'Hansi Flick était maintenu comme sélectionneur de l'Allemagne.



"J'ai confiance dans la voie commune convenue aujourd'hui avec Bernd Neuendorf et (le directeur-adjoint de la DFB) Aki Watzke. Nous souhaitons tous que toute l'Allemagne se rassemble à nouveau derrière l'équipe nationale lors de l'Euro-2024 à domicile", ajoute Hansi Flick.



"En ce qui concerne la succession d'Oliver Bierhoff, nous avons convenu de discuter d'abord au sein de la DFB de la future structure dans ce domaine, avant de prendre une décision", précise de son côté le président de la DFB.



En poste depuis le 1er aout 2021, le sélectionneur allemand aura comme objectif phare de faire partie des candidats au titre de vainqueur de l'Euro 2024, qui se déroulera justement en Allemagne.