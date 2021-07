Officiel : Sergio Ramos signe au PSG !

Certainement énervé après sa saison 2020/21 ratée, le Paris Saint-Germain continue son mercato XXL en mettant la main sur le défenseur espagnol Sergio Ramos. L’ancien capitaine du Real Madrid a signé un contrat de deux ans dans la capitale. Deuxième de Ligue 1, demi-finaliste de Ligue des Champions. En 2020-2021, le Paris Saint-Germain n’a pas […]

Certainement énervé après sa saison 2020/21 ratée, le Paris Saint-Germain continue son mercato XXL en mettant la main sur le défenseur espagnol Sergio Ramos. L’ancien capitaine du Real Madrid a signé un contrat de deux ans dans la capitale.

Deuxième de Ligue 1, demi-finaliste de Ligue des Champions. En 2020-2021, le Paris Saint-Germain n’a pas atteint ses objectifs majeurs malgré les succès au Trophée des Champions et en Coupe de France. Alors pour revenir encore plus fort lors du prochain exercice, le club de la capitale a décidé de frapper fort, très fort, sur ce mercato estival. Rapidement, le directeur sportif Leonardo et ses équipes ont mis la main sur Georginio Wijnaldum, avant de passer la vitesse supérieure pour boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi (Inter) et tout régler pour celle à venir de Gianluigi Donnarumma (AC Milan).

Mais les Parisiens en voulaient encore plus, notamment concernant l’arrière-garde puisqu’un défenseur central était aussi ciblé. Le nom de Sergio Ramos est rapidement apparu, l’Espagnol quittant le Real Madrid libre après seize années passées là-bas. Si une arrivée semblait compliquée, notamment au niveau du coût avec un salaire imposant, nous vous révélions en exclusivité le 26 juin dernier que le joueur de 35 ans avait donné sa priorité au PSG pour son avenir, et ce malgré la concurrence de clubs anglais. Et le jeudi 1er juillet, tout s’est accéléré.

Troisième club pour Sergio Ramos après Séville et le Real

Son frère et agent René Ramos était en effet à Paris pour négocier avec les dirigeants parisiens. Dans la foulée, RMC Sport annonçait qu’un accord avait été trouvé autour d’un contrat de deux ans. De quoi enflammer les supporters parisiens. Finalement, c’est aujourd’hui que le club de la capitale a officialisé l’arrivée de son nouveau défenseur d’expérience : «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Sergio Ramos. Le défenseur central espagnol a signé un contrat de deux ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2023.»

Très actif sur ce mercato, le Paris Saint-Germain envoie donc clairement un message aux écuries européennes en recrutant Sergio Ramos, auteur de 671 matches avec le Real Madrid. Reste désormais à savoir comment joueront les Parisiens la saison prochaine. Car avec Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale, il y aura de la concurrence. À moins que Mauricio Pochettino opte pour une formation à trois défenseurs, comme un 3-4-3 avec l’autre recrue Achraf Hakimi en piston droit ? Réponse dès le 1er août avec le Trophée des Champions contre le LOSC.

Avec Footmercato