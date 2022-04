Offre d’un 1er Ndogou du mois de Ramadan : Le Groupe Kirène était à Diass Rédigé par leral.net le Samedi 9 Avril 2022 à 08:42 commentaire(s)| Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), pour son offre d’un 1er Ndogou du mois de Ramadan 2022, le Groupe Kirène était à Diass. Voici les images et leur message partagés sur Facebook.

Hier après-midi , nous étions à Diass pour le 1er Ndogou du mois de Ramadan.



Un fort moment en présence du Directeur Général du Groupe Kirène, du Maire de Diass, des personnalités religieuses de la commune et de tous les habitants !



Rendez-vous ce Vendredi 15 Avril au Village de Kirène !



Niar foukii att niou neekal leen fi teh dou deegn

#SoifDeVivreMieux

#20ansdepartage

#EngageonsNousAVivreMieux



















