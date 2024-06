Offre de chanvre indien : Arrêté avec 64 cornets de “yamba”, le berger S. Sow dit qu’il fumait pour bien conduire son troupeau EnQuete-Le berger S. Sow est condamné à une peine d’emprisonnement d’un an ferme pour cession de chanvre indien (‘’yamba’’). Ce jeune homme profitait de son métier de berger pour tromper la vigilance des limiers et vendre du chanvre indien. Derrière son troupeau, S. Sow portait un sac contenant de la drogue. Il fournissait ses clients sans se faire aucun souci.Un business malsain qu’il menait au village de KM50 (Thiès) et environ jusqu’au jour où les policiers ont été informés de cette pratique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024

Ignorant que les limiers étaient à sa recherche, S. Sow s’est encore rendu avec son troupeau de bœufs à KM50. Sous un manguier, ce lieu habituel où il rencontrait ses clients, il est surpris par les policiers avec 64 cornets de chanvre indien. La main dans le sac, le berger est arrêté pour cession ou offre de chanvre indien puis placé sous mandat de dépôt. Il est jugé au tribunal des flagrants délits de Thiès.



Devant la barre, le prévenu a reconnu avoir été arrêté avec du chanvre indien, mais il a contesté la quantité. Il a déclaré qu’il détenait cinq cornets destinés à sa consommation. Le berger S. Sow a indiqué être un consommateur de chanvre indien et non un vendeur.



Il a ensuite fait savoir qu’il consomme cette drogue pour avoir l’énergie de mener son troupeau. Pour le procureur, l’accusé est un vendeur de chanvre indien et que c’est à la suite de la dénonciation d’une tierce personne que les enquêteurs ont pu l’interpeller.



Ainsi, il a requis une peine d’emprisonnement de deux ans ferme contre lui. Le juge a déclaré le berger coupable et l’a condamné à un an d’emprisonnement ferme.



