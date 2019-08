Offre de paiement pour sa libération: Les 10 millions de Taïb Socé rejetés Le prêcheur Taïb Socé va rester en prison. La tentative de médiation initiée par ses avocats en vue d’obtenir sa libération immédiate, a échoué.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

En vue de la libération de Taïb Socé, Mes Aïssata Tall Sall et Aboubacry Barro ont introduit un référé au pénal pour qu’un accord soit trouvé entre leur client et la partie civile, Imam Bassirou Sall.



A cet effet, renseigne le journal EnQuête, ils ont proposé au nom de leur client, le versement de 10 millions de francs F Cfa. Quant au reliquat, le prêcheur s’est engagé à le rembourser selon un moratoire de 10 mois. Seulement, cette proportion a été rejetée par Me Sadjo. L’avocat de la partie civile, aurait réclamé la somme de 100 million, faisant savoir que son client a renoncé aux 60 millions FCfa.



Mais les avocats de la défense avancent que l’animateur religieux ne pourrait pas réunir une telle somme. Ils ont fait part des difficultés financières de leur client, arguant que c’est l’épouse de celui-ci qui a mobilisé les 10 millions. Mes Sall et Barro ont également évoqué la santé fragile du requérant.



Ces arguments n’ont pas convaincu la partie civile ni le juge, qui ont rejeté l’offre du prêcheur de la RFM. Lequel croupit pour la troisième fois en prison depuis le 25 juillet 2019, à la suite d’une contrainte par corps (une mesure d’emprisonnement destinée à forcer quelqu’un au paiement d’une amende ou de dommages et intérêts), qui pesait sur lui depuis 2015.



Pour rappel, il avait arrêté en 2011 avant de bénéficier plus tard d’une mise en liberté provisoire. Il avait été jugé puis relaxé en 2012 par le Tribunal correctionnel de Dakar. En 2015, la Cour d’appel de Dakar avait infirmé cette décision, condamnant Taïb Socé et ses co-accusés Cheikh Tidiane Diakhaté et Moussa Tour, à 5 ans de prison ferme assortis d'un mandat d’arrêt à l'audience et au paiement de 160 millions de Francs Cfa. Ils sont poursuivis dans une affaire d’escroquerie sur de l’or.

