Ofnac : 20 rapports ‘’sous le coude’’ du président Macky Sall, selon Mody Niang Une vingtaine de rapports de l’Ofnac dorment encore sur la table du procureur de la République. C’est ce qu’a révélé, l’ancien porte-parole de l’institution, ce dimanche, dans l’émission Grand Jury de la Rfm.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020

« Il y a 20 rapports qui ont été déposés sur la table du procureur, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune suite », a déploré Mody Niang.

Accusant le président de la République de ce laxisme, l’inspecteur de l’enseignement à la retraite, rappelle, « c’est lui-même qui avait dit, ‘’si je n’avais pas posé mon coude sur certains dossiers. J’aurais mis beaucoup de gens en prison’’. Dans l’affaire Sindiély Wade, par exemple, il avait dit, je ne peux pas mettre la sœur et le frère en prison’’ ». Et de relever l’incongruité : « Donc c’est lui qui met en prison ».

En effet, a révélé Mody Niang, les rapports 2014, 2016 et 2017, n’ont pas été publiés. Enfin, souligne-t-il, « il n’a mis personne en prison à part Khalifa Sall ».



