Ofnac: Guy Marius et le Frapp entendus sur la plainte contre Mansour Faye

La plainte de dénonciation de la plateforme Frapp contre le ministre Mansour Faye sera enregistrée ce mardi 25 août par l'Ofnac.

Guy Marius Sagna et cie sont convoqués à 10 heures par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. La distribution des vivres aux ménages sénégalais, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a, selon eux, été entachée de favoritisme et de conflit d’intérêts.

Guy Marius Sagna et ses camarades avaient au préalable saisi l’Ofnac d’une lettre de dénonciation.



Source : https://yerimpost.com/ofnac-guy-marius-et-le-frapp...

