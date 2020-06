Ofnac : Les six nouveaux membres ont prêté serment ce jeudi A la Cour d’appel de Dakar, les 6 membres de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ont prêté serment, ce jeudi 4 juin. Le magistrat Adama Sarr, chef de cette juridiction, présidant la cérémonie a invité ces derniers, au respect du secret professionnel.

Le magistrat Adama Sarr, chef de juridiction, présidant la cérémonie de prestation de serment à invités les 6 nouveaux membres à rester vigilants dans l’accomplissement de leur mission au niveau de l’Ofnac. D’après lui, des personnes étrangères vont tout faire pour découvrir le contenu de certains dossiers, considérés « top secret ». Ainsi, il les appelle à un respect du secret professionnel. «Abstenez-vous de divulguer les secrets de vos délibérations et des dossiers que vous connaitrez», a-t-il appelé.



Sous ce registre, il considère que le serment n’est pas une sinécure. Mais, une responsabilité immense et un travail exaltant.



D’après le juge Sarr, les nouveaux membres seront confrontés à de la résistance, à la défiance ou à la pression. « La loi vous octroie toute garantie qui vous permettra de mener votre mission dans les meilleures conditions», promet-il.



A retenir que les nouveaux membres, ayant prêté serment sont Assane Ndoye, ancien Inspecteur général de la police, Abdoulaye Dianko, Magistrat, Abdoulaye Diop, ancien Contrôleur général de la police, Awa Dièye, Avocate à la cour, Emné Fakhry Ba, Manager des organisations, et Babacar Ba, Président du Forum du justiciable.



La Présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté et de plusieurs autres personnalités judiciaires du pays ont assisté à la prestation de serment.



