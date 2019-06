Ofnac contre procureur de la République: le ministre de la Justice refuse de s’immiscer dans le différend Le ministre de la Justice ne veut pas s’immiscer dans le différend entre l’Ofnac et le Procureur de la République, après les passes d’armes entre Seynabou Ndiaye Diakhaté et Serigne Bassirou Guèye, à propos du rapport concernant le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).

« Le président de la République m’a fait Garde des sceaux. Vous comprenez que je ne peux me positionner dans le cadre d’une telle affaire », a déclaré ce vendredi, Me Malick Sall, ministre de la Justice sur la RFM, refusant catégoriquement de commencer une telle affaire.

