Ofnac : la société civile demande la publication des rapports 2017 et 2018 Après la remise des rapports 2017 et 2018 de l’Ofnac au chef de l’Etat par la présidente de la structure, hier, des membres de la société civile demandent que ces rapports soient mis à la disposition du public.

Samedi 29 Février 2020

« Les rapports ont été remis au chef de l’Etat, c’est conforme à la loi, maintenant il faut que ces rapports soient publiés et nous attendons ceux de 2019 », a déclaré Elimane Kane de Legs Africa sur la Rfm. Le Forum Civil ne dit pas le contraire, mais Birahim Seck déplore que ces rapports ne soient suivis d’aucun effet. « C’est bien de faire des enquêtes et de produire des rapports, malheureusement, les corps de contrôle sont sous contrôle au Sénégal », a-t-il dit. Le Forum civil a également demandé que les gens dont les mandats sont arrivés à terme, soient renouvelés par le président de la République ou qu’il procède à la nomination de nouveaux membres.

