Olam Agri acquiert Avisen, un acteur clé de l'industrie agroalimentaire au Sénégal

L'accord final entre Olam Agri et Avisen, dont le siège est situé à Rufisque, repose sur une évaluation minutieuse des performances passées et des perspectives futures de la société cible. Le prix d'acquisition a été déterminé en fonction de cette analyse, ainsi que des synergies potentielles entre les activités d'Olam Agri et d'Avisen.



Fondée en 2000 par deux vétérinaires visionnaires, Avisen est devenue un acteur majeur de l'approvisionnement en aliments pour animaux au Sénégal. Avec ses installations de pointe à Rufisque, l'entreprise produit annuellement plus de 100 000 tonnes métriques d'aliments de haute qualité pour répondre aux besoins croissants du marché local.



Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la volonté d'Olam Agri de consolider sa présence dans le secteur de l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans celui des fibres. En intégrant Avisen à son portefeuille, Olam Agri renforce sa position en tant que leader mondial de l'agro-industrie, exploitant une chaîne de valeur diversifiée pour répondre aux demandes variées des consommateurs.



"Cette acquisition représente une étape importante pour Olam Agri, car elle nous permet d'étendre notre empreinte en Afrique de l'Ouest, une région stratégique pour notre croissance continue. Avisen, avec son expertise locale et ses installations de production de classe mondiale, complète parfaitement notre portefeuille d'activités dans la région", a déclaré le porte-parole d'Olam Agri.



Les deux entreprises partagent une vision commune de l'innovation, de la durabilité et de la responsabilité sociale, des valeurs qui guideront leur collaboration future. Cette acquisition positionne Olam Agri pour capitaliser sur les opportunités émergentes dans le secteur agroalimentaire en Afrique et renforce sa capacité à répondre aux besoins changeants des marchés locaux.



À propos d'Olam Agri :

Olam Agri, une division du groupe Olam International, est un acteur majeur de l'agro-industrie mondiale. Avec une présence dans plus de 60 pays, Olam Agri est engagé dans la production et la distribution de produits alimentaires, animaux et de fibres, contribuant ainsi à nourrir une population mondiale croissante de manière durable.



À propos d'Avisen SARL :

Fondée en 2000, Avisen SARL est un fournisseur établi d'aliments pour animaux au Sénégal. Forte de son engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise a connu une croissance significative depuis sa création, devenant un pilier de l'industrie agroalimentaire au niveau local. Ses installations à Rufisque sont reconnues pour leur efficacité et leur capacité à répondre aux besoins du marché.