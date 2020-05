Olivier Véran recadre sèchement Didier Raoult après son interview accordée à BFMTV

« Ce n’est pas très responsable »

Après être revenu sur les modalités de déconfinement et avoir assuré que « la date de lever du déconfinement pourrait être remise en question » si le nombre de nouveaux malades ne diminuait pas, Olivier Véran a été invité à répondre au Professeur Raoult. Sur BFMTV, ce dernier déclarait en effet que « le coronavirus n’est pas d’une contagiosité extrême et d’une mortalité extraordinaire. » Le ministre de la Santé se montre tout d’abord élogieux à l’égard du scientifique : « Le Pr Raoult est inventif, ingénieux, c’est un touche-à-tout, capable de trouver des solutions pour faire face à une forte demande de tests. C’est aussi un grand virologue qui a fait des publications mondialement reconnues. Je ne lui enlève aucune de ses qualités. » Il critique cependant son manque de discernement en insistant notamment sur certaines de ses déclarations passées : « Mais je dirais qu’en terme de prévision, je préfère me référer à des experts qui ne disent pas qu’il y aura moins de morts du coronavirus que par accidents de trottinette ! Ou qui ne disent pas qu’il n’y aura pas de seconde vague après avoir dit qu’il n’y aurait pas de première. Ce n’est pas très responsable et je le lui dirai. »



voici.fr