Omar Bounkhatab Sylla élevé au grade de Chevalier de l'Ordre National du Lion

J'ai eu l'honneur, ce vendredi 10 janvier 2025, d'être élevé, par décret présidentiel, au grade de Chevalier de l'Ordre National du Lion.



La reconnaissance du travail accompli avec abnégation et ingéniosité, emplit de satisfaction et fierté tout serviteur de la République.



Je remercie les nouvelles Autorités d'avoir sacrifié à cette tradition républicaine. Ma sincère gratitude au Chef de l'Etat du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye , au Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO , au Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, Monsieur Yankhoba DIÉMÉ .



Je dédie cette distinction, la 2e que m'aura attribuée la République, après l'Ordre National du Mérite en 2016, à ma famille et à mes amis.



Puisse ALLAH, Le Souverain-Omnipotent, continuer de préserver et élever le Sénégal.



Omar Bounkhatab SYLLA, Magistrat Hors-Hiérarchie, Ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk, Ancien Directeur Général des Grands Trains du Sénégal.