Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "On m'a demandé de s*xe en échange de rôles dans des films" Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 12:30 | | 0 commentaire(s)| L'actrice de Nollywood, Nene Nwayo, est une actrice qui tente de percer dans l'industrie cinématographique nigériane, encore appelée Nollywood. Mais en tant que jeune actrice dans cette industrie, il y a tellement de défis à relever. Nene Nwayo confie à la BBC avoir "reçu pas mal d'avances s*xuelles pour un emploi".

"Une fois on me demande de passer. Donc moi, je croyais que les auditions sont bouclées et une fois sur place, j'ai réalisé que cette personne voulait simplement avoir des relations s*xuelles avec moi, pour que je puisse trouver décrocher un rôle", a -t-elle expliqué.



"Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils ont fait d'autres célébrités. Que c'est ce que les autres célébrités ont fait pour arriver là où elles sont. Que si je voulais obtenir ce point, je devais faire la même chose", a ajouté la jeune comédienne.



Au cours de sa courte carrière, elle dit qu'on lui a demandé de faire l'amour 10 à 15 fois en échange de rôles, qu'elle a été rejetée catégoriquement. "Je n'offrirais jamais de sexe pour jouer dans un film", assure Nene Nwayo.



La jeune actrice veux croire qu'elle peut réussir dans cette industrie grâce à son talent et à son travail acharné. "Je ne veux pas me résoudre à ça, passer par quelqu'un ou coucher avec quelqu'un pour avoir quelque chose".







Accueil Envoyer à un ami Partager