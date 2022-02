Opa Nguette : «le titre à la Can ? Ça m’a fait énormément plaisir» Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|





L’ailier du FC Metz a évoqué son sentiment après le sacre du Sénégal à la dernière Coupe d’Afrique des nations. Un grand «plaisir» de voir ses coéquipiers de sélection remporter ce premier sacre. Il pouvait faire partie des héros du 6 février 2022 mais Opa Nguette a manqué de très peu de participer à la Can 2021. Réserviste pour Aliou Cissé, l’ailier international sénégalais (27 ans, 10 sélections et 2 buts), n’avait finalement pas été retenu dans la liste définitive du sélectionneur des Lions. Il a fait part de son sentiment quelques jours après le sacre historique. «C’est quelque chose qui m’a fait énormément plaisir ! Tout le pays attendait ça depuis fort longtemps. C’est un évènement qui restera dans la mémoire du peuple sénégalais. L’équipe a su s’améliorer au fil de la compétition. Je suis forcément heureux pour Pape Matar Sarr et pour les anciens Messins qui sont allés au bout», a-t-il fait savoir dans un entretien accordé à son club.





