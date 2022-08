Open Press: Gora Sock dézingue Fils de Balla, BG2 et Gouy Gui: "Ay Sakou Kopeu laniou, naniou nieuw" Gora Seck, très en verve, n'a pas ménagé Fils de Balla, Balla Gaye 2 et Gouy Gui. A l'en croire, ces derniers sont comme des sacs de son (sakou kopeu). "Ils sont dans les délais. Qu'ils attendent que je finisse avec Fils de Balla et qu'ils essayent de le venger", a-t-il dit.

