Opérateurs de téléphonie: La mauvaise qualité des services confirmée à 70% L’Organisation de la société civile, Cicodev, suite aux sanctions infligées par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), a mené une enquête sur la qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie. Ladite enquête révèle que 70% des usagers confirment la mauvaise qualité des services.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Cicodev a mené sa propre enquête avec le concours de ses 14 points focaux dans les différentes localités du pays, pour avoir la certitude des manquements des opérateurs de téléphonie. L’enquête faite sur la qualité du service a révélé que seuls 30 % des usagers ont estimé que la qualité est bonne contre 70 % qui ont soutenu le contraire.



« Après avoir écouté la position du régulateur et celles des deux opérateurs, Cicodev Afrique, en tant qu’association des consommateurs, fidèle à sa démarche de recherche-action, a décidé de donner la parole aux usagers à travers une enquête indépendante, aux fins d’apprécier la qualité des services et les sanctions infligées aux opérateurs », lit-on.



D’après le directeur exécutif de Cicodev, Amadou Kanouté, l’enquête, menée dans les 14 régions du Sénégal, a permis d’avoir l’appréciation d’au minimum 1 473 usagers sur la qualité de service des trois opérateurs. Mais également, sur les sanctions, infligées au lendemain de la restitution des résultats de la campagne de l’Artp.





Ousmane Wade