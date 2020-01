Opération anticorruption: Le Gabon émet deux mandats d'arrêts internationaux

Les mandats d’arrêts ont été émis le 3 janvier dernier. Libreville demande à toutes les polices de rechercher et d’extrader vers le Gabon Raphaël Nze Minko, beau-frère de Brice Laccruche Alihanga. 250 millions de francs CFA entassés dans deux coffres auraient été retrouvé à son domicile lors d’une perquisition.



Le 2e mandat cible Gervais Martial Koulayo Houlpaye, ancien collaborateur de Laccruche Alihanga. Ces deux personnes sont poursuivies dans le cadre de l’opération « Scorpion » qui a pour but d’assainir les finances publiques.



Selon le procureur de la République, André Patrick Ropona, deux mois après son déclenchement, Scorpion a permis d’interpeller 30 personnes. Six ont été mises hors de cause, quatre laissées en liberté provisoire et 20 autres inculpées et jetées en prison.



« La sortie du procureur de la République est inopportune. Il aurait pu évoquer les conditions épouvantables de détention de Laccruche et ses proches », a riposté, Ange Kevin Nzighou, avocat de Laccruche.