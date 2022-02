Opération coup de poing contre les motos

Dans le cadre de la croisade contre l’insécurité sur les routes et le transport irrégulier, la police des Parcelles Assainies a mené hier une vaste opération de contrôle des motos.



Les hommes du commissaire Thierno Diop ont interpellé une vingtaine de motocyclistes, dont 9 ont été déférés au parquet pour conduite de motos sans pièces, défaut d’assurance et transport irrégulier.



L’opération vise, selon des sources de "L'As", à sécuriser les routes et inciter les usagers à être en règle par rapport aux documents administratifs, mais aussi à démanteler les garages clandestins de motos.