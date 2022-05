Opération d'envergure: les Forces de défense exhortent les populations à passer l'information pour..

Une opération de grande envergure a eu lieu ce samedi dans la soirée, dirigée par la Police et la Gendarmerie. Beaucoup de personnes ont été interpellées et les Forces de sécurité et de défense vont bientôt communiquer sur le chiffre exact. Elles ont promis de redoubler d'efforts, avec a recrudescence des agressions, suivies de meurtres. Cependant, elles exhortent les populations à plus de communication, pour donner des informations cruciales. "Sans les populations, le travail sera difficile. Nous ne pouvons être partout, donc vous devez informer pour nous permettre de vous protéger davantage", a affirmé le commandant de la Police.