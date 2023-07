Opération de sécurisation: 388 personnes interpellées par la Police

Une nouvelle vaste opération de sécurisation a été organisée dans la nuit du mercredi au jeudi, sur l’étendue du territoire national par la police. Cette initiative entre dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal ,ont effectué le grand ménage dans les zones criminogènes de 20h à 6h du matin, nous dit "Rewmi".



A l’issue de cette opération de sécurisation supervisée par la Direction de la Sécurité Publique, la Police nationale a interpellé 388 individus, dont 243 pour vérification d’identité, 72 pour ivresse publique et manifeste, 35 pour nécessité d’enquête, 2 pour vol, 3 pour détention et usage de chanvre indien, 5 pour usage de haschich, 1 pour détention de haschich, 1 pour homicide involontaire (par accident), 1 pour détention d’arme sans autorisation, 4 pour coups et blessures volontaires, 1 pour violence et voie de fait, 1 pour escroquerie, 2 pour association de malfaiteurs, 2 pour flagrant délit de vol, 1 pour non inscription au fichier sanitaire et social, 2 pour racolage, 2 pour conduite sans permis, 1 pour violence à ascendant, 2 pour exploitation de débit de boissons sans autorisation administrative, 2 pour vol avec violence, 1 pour vol en réunion, 8 pour rixe sur la voie publique, selon des sources.



La Police nationale a engagé près de 600 éléments en tenue et en civil au cours de cette opération.