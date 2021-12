Opération enlèvement: La DSCOS a frôlé le pire avec un câble encastré dans un panneau publicitaire

La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) a frôlé la catastrophe avec un câble qui, encastré dans les panneaux publicitaires, a sauté. D'où le constat amer du Colonel Papa Saboury Ndiaye, directeur de la structure. C'était lors du début de l'enlèvement des panneaux publicitaires qui ont poussé comme des champignons le long des artères de la capitale et même du pays. Cependant le Colonel ne veut pas que les gens fassent des amalgames. "On ne connaît pas qui est qui. Si les panneaux gênent, on va enlever et on avait averti à travers des communiqués qu') date échue, ce sera fait", fait-il savoir.