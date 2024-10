Opération de sécurisation à Keur Massar : 84 interpellations et 18 véhicules immobilisés (Photos)

Les hommes en bleu veulent sécuriser Keur Massar. À cet effet, la compagnie de gendarmerie, renforcée par des unités mobiles, a mené, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2024, une opération de sécurisation dans les secteurs de Mbeubeus, Zone de recasement, Serigne Diop, Terminus 54, MTOA, Soufou Montagne et Mbarou Serigne Touba, de 00h à 05h du matin.



Selon LeSoleil-Digital, à l'issue de l'opération, les gendarmes ont interpellé 84 personnes et immobilisé 18 véhicules. Les pandores ont également saisi plus de 500 g de chanvre indien, 8 couteaux, 12 coupe-coupes et 1 arme de marque revolver calibre 22 mm.



Nos sources renseignent que les opérations se poursuivent pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens.













