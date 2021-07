Operationnalisation du Programme d'urgence dans le cadre de la Convention nationale Etat-Employeurs: Insertion de 1374 jeunes et femmes Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 00:10 | | 0 commentaire(s)| La direction de l’Emploi a signé, ce mercredi 7 juillet 2021, soixante douze (72 ) accords de partenariats avec des entreprises privées à travers le nouveau format de la Convention nationale Etat- Employeurs privés (CNEE).

A cet effet, 1374 jeunes seront insérés dans ces entreprises, à travers des contrats de stages et d’apprentissage et des contrats à durée déterminée (CDD) de 2 ans, renouvelables une fois.



Ces entreprises évoluent dans divers secteurs d’activités tels que la Communication, le BTP, l’Agriculture, l’Aviculture, l’Artisanat, le Numérique ...etc. Parmi ces entreprises, nous pouvons citer:

- B&G Digital (Business et Grateway);

- SENTRA;

- INTELCIA;

- Rose Fashon;

-SELKO;

- PRUDENTIAL ;

- Cabinet Études /Conseils/Conciliation /Contentieux /Médiation /Syndic/Séquestre Arbitrage /Rédact d’Actes entre autres...



Pour rappel, la Convention nationale Etat-Employeurs privés, un exemple réussi de partenariat public-privé, vise à faciliter et à promouvoir l’insertion des jeunes, à travers un mécanisme de partage des charges entre l’Etat et les entreprises signataires.





































Accueil Envoyer à un ami Partager