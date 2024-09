Operations Navétanes 2024 : 7 interpellations et saisie de matériel dans un site d’orpaillage à Bembou (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2024 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

Le 19 septembre 2024, une opération conjointe nommée "Navétanes 2024", a été réalisée dans l'est du pays, impliquant la Gendarmerie, l'Armée et le Parc national Niokolo Koba. Cette mission vise à renforcer la sécurité et le contrôle de la région.



Au cours de cette patrouille, les autorités ont identifié 23 personnes, dont 10 étaient des ressortissants maliens. Un site d'orpaillage clandestin à Massa-Massa, dans la commune de Bembou, a également été démantelé. En tout, 45 individus ont été contrôlés, avec 7 interpellations. Les opérations ont permis la saisie de 23 groupes électrogènes, 26 marteaux-piqueurs et une motopompe, nous apprend "LeSoleil Digital".



