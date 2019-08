Opérations de collecte d’épargne ou de prêt: « Coopérative Nouvelle pour le Développement Economique » n’est pas autorisée

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

La Direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, du Ministère des Finances et du Budget, porte à la connaissance du public que l’institution dénommée « Coopérative Nouvelle pour le Développement Economique (CNDE) » n’est pas autorisée à effectuer des opérations de collecte d’épargne ou de prêt sur l’ensemble du territoire national.



Ainsi, à travers le communiqué de la cellule de communication du Ministère, lit-on, les populations sont invitées à la vigilance. Et, le cas échéant, à identifier les responsables de ladite structure afin de les dénoncer auprès des autorités de la police ou de la gendarmerie, pour que force reste à la loi.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos