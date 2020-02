Opérations de sécurisation : 102 personnes interpellées à Ziguinchor, 258 personnes entre Pikine et Guédiawaye Des opérations de sécurisation combinées par police et la gendarmerie ont été menées, hier samedi à Ziguinchor et dans la banlieue dakaroise. A Ziguinchor, 102 personnes ont été interpellées, 16 véhicules et 127 motos immobilisés. Dans la banlieue, ce sont 25 personnes qui ont été arrêtées entre Pikine et Guédiawaye, alors que 6 véhicules et 66 motos ont été immobilisés. Ces personnes ont été arrêtées pour divers délits dans le cadre de la sécurisation du pays après la recrudescence des meurtres et autres agressions.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2020 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos