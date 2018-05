Opérations pré-hivernage 2018 : Lansana Gagny Sakho, DG de l'ONAS, lance les travaux de curage et d’entretien des réseaux dans la région de Dakar L’Office National de l’Assainissement du Sénégal a lancé officiellement ce jeudi 17 mai, les travaux de curage et d’entretien des réseaux prévus dans le cadre des opérations pré-hivernage 2018, dans toute la région de Dakar. Ces opérations visent à remédier à l’ensablement du réseau, faciliter l’écoulement dans les collecteurs, diminuer les risques de débordement et de bouchon, assurer l’entretien des appareils électro – mécaniques et optimiser le fonctionnement des électropompes des stations.



Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mai 2018 à 17:28



