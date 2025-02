Opérations sécuritaires renforcées : Le Sénégal et le Mali lancent des patrouilles conjointes ? Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie officielle marquant le début des patrouilles conjointes transfrontalières entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sénégalaises et maliennes a eu lieu à Diboli, au Mali. Ces patrouilles, menées par des détachements d’unités de la Zone militaire N°4 du Sénégal et des gendarmes du GARSI, en collaboration avec leurs homologues maliens, ont pour objectif de renforcer la sécurité le long de la frontière commune. Les opérations mixtes impliqueront des unités de l’armée et de la police des deux pays et visent à lutter contre les menaces transnationales, notamment le terrorisme et les activités criminelles. La cérémonie s’est tenue en présence des commandants des zones voisines et des autorités locales, soulignant l’importance de cette collaboration dans le cadre de la coopération militaire entre les deux nations.



