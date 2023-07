[Opinion] Mirages de l’Atlantique : Quand le rêve d’une vie meilleure devient morbide cauchemar (Par Cheikh Mbacké Kébé) Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Je suis de nouveau écœuré et littéralement écorché vif face à la répétition de tant de drames absurdes ! Des jeunes à la fleur de l’âge,rêvant d’un avenir radieux,repoussés par le quotidien mesquin d’ici ou aveuglés par les mirages d’un ailleurs meilleur au point de perdre la notion de l’importance de leurs précieuses vies qu’ils […] Je suis de nouveau écœuré et littéralement écorché vif face à la répétition de tant de drames absurdes ! Des jeunes à la fleur de l’âge,rêvant d’un avenir radieux,repoussés par le quotidien mesquin d’ici ou aveuglés par les mirages d’un ailleurs meilleur au point de perdre la notion de l’importance de leurs précieuses vies qu’ils jettent comme ça-aussi facilement et aussi massivement-à la loterie des vagues dévoreuses de l’Atlantique et de la Méditerranée ! Notre société est à coup sûr malade,atteinte d’une pathologie plus dramatique que celle du Coronavirus qui elle au moins a été vigoureusement prise en charge par aussi bien les décideurs que les spécialistes,avec des populations qui ont plus ou moins respecté les recommandations ! Qu’avons-nous réellement fait d’efficace depuis plus de quinze longues années que cela dure pour stopper ces suicides collectifs répétitifs ? Ne devrions-nous pas tous ressentir la honte de voir les jeunes générations avoir en si grand nombre une seule envie: quitter ce pays au risque de braver les énormes vagues de l’immense océan ? Que restera-t-il à terme de notre dignité et de ce pays multiséculaire ? De grâce, ressaisissons nous tous pendant qu’il est encore temps !

La responsabilité des autorités est plus qu’engagée-aussi bien en amont qu’en aval-dans cet effroyable fléau des temps modernes.Nous devons cependant accepter que les responsabilités ne se situent pas exclusivement au niveau étatique.Toute notre société y a sa part. Cette aventure est périlleuse parce qu’un nombre de plus en plus réduit de ceux qui la tentent arrive à bon port.Elle est devenue complètement insensée au regard du décompte des morts ! Méditons encore ces propos du Pape François soulignant que la mer Méditerranée était devenue le « plus grand cimetière d’Europe »,et demandons-nous combien de milliers de jeunes corps en provenance d’Afrique au sud du Sahara y ont été engloutis ! Cheikh Mbacké KÉBÉ

