Opportunités de coopération pour une prospérité partagée entre la Chine et l’Afrique

Au printemps 2025, près de 3 000 représentants venus de toute la Chine se sont réunis à Pékin, pour assister aux « Deux Sessions » : l’Assemblée populaire nationale (APN) et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Ces réunions annuelles ont permis de dresser le bilan des réalisations de l’année écoulée et de tracer les grandes lignes du développement pour l’année à venir.



Les opportunités de modernisation qui en émergent, résonnent bien au-delà des frontières chinoises, trouvant un écho profond auprès de nos partenaires du continent africain.



Il y a une dizaine d’années, je suis arrivée en Afrique, un continent situé à des milliers de kilomètres de la Chine, où j’ai eu la chance de travailler aux côtés de partenaires africains, pour bâtir ce qui est aujourd’hui China Media Group Africa (CMG Africa). Pendant toutes ces années, nous avons mis en lumière des récits authentiques et diversifiés sur l’Afrique, suivi de près la coopération sino-africaine dans des secteurs clés comme l’agriculture, les infrastructures et les échanges culturels, et surtout, nous avons été témoins des transformations positives qui s’opèrent dans de nombreux pays africains. De la centrale hydroélectrique de Karuma en Ouganda au port en eau profonde de Kribi au Cameroun, du pont Maputo au Mozambique à la centrale solaire de Garissa au Kenya, la dynamique du développement chinois alimente la modernisation de l’Afrique.



La véritable amitié transcende les distances. Depuis 69 ans, les relations sino-africaines se sont consolidées et se sont imposées comme un modèle de coopération Sud-Sud, dans un monde en pleine mutation. L’expérience, la sagesse et les solutions chinoises ont pris racine en Afrique : dans le vrombissement des machines de la zone industrielle orientale d’Éthiopie, dans les champs dorés du Nigéria, dans les éoliennes tournant au parc de De Aar en Afrique du Sud, ou encore dans les gratte-ciel qui s’élèvent dans la nouvelle capitale administrative d’Égypte. Comme l’a souligné le président Xi Jinping, « par la compréhension mutuelle et le soutien réciproque, nous avons donné l’exemple du nouveau type de relations internationales ».



Après des années passées aux côtés de nos frères et sœurs africains, j’ai été témoin des défis uniques auxquels chaque nation doit faire face sur la voie de la modernisation, tout en respectant ses diversités culturelles, historiques et naturelles. J’ai également constaté que l’initiative « la Ceinture et la Route » et le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) illustrent l’engagement de la Chine à respecter la souveraineté et les réalités propres aux pays africains, en offrant des expériences et des orientations, et non des prescriptions ou des dogmes.



L’alimentation est la première nécessité du peuple. La coopération agricole entre la Chine et l’Afrique est exemplaire. Alors que la production céréalière chinoise dépasse 700 millions de tonnes, nos experts agricoles cultivent du riz hybride dans plus de 20 pays africains. Pour renforcer encore davantage la sécurité alimentaire en Afrique, de nouvelles variétés et technologies du manioc seront également introduites. L'injera, l'ugali et le samosa sont des plats de base africains que j'apprécie particulièrement, tout comme l'avocat et l'ananas, qui comptent parmi mes fruits préférés.



Aujourd'hui, ils ont l'opportunité d'être appréciés par un nombre croissant de Chinois. Depuis l’année dernière, la Chine applique un régime de zéro tarif sur 100 % des produits taxables en provenance de 33 pays africains, ouvrant ainsi encore davantage son marché aux produits africains. Les piments du Rwanda, les avocats du Kenya, les ananas du Bénin, les arachides du Malawi et les noix de cajou du Mozambique voyagent désormais à travers les océans pour parvenir jusqu’aux tables chinoises.



En tant que plus grand pays en développement du monde, la Chine, à travers les « Deux Sessions », ouvrira de nouvelles perspectives pour la coopération mondiale, en particulier pour faire progresser la modernisation conjointe avec l’Afrique. Le grand navire de la coopération sino-africaine, qui porte l’espoir de 2,8 milliards de personnes en quête de développement et de prospérité, navigue résolument vers l’avenir. Je suis convaincue que le jardin des civilisations humaines s’épanouira avec encore plus d’éclat grâce à la coopération sino-africaine.













Par Song Jianing, Chef de bureau, China Media Group Africa

