Opposition: Le FRN se réunit cet après-midi

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Le front de résistance nationale (Frn) tient, cet après-midi, sa première réunion depuis le lancement du dialogue nationale et les invectives qui s’en sont suivies entre le leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, d’une part, celui de Aj/Pads Mamadou Diop Decroix et du Mps/Sellal, Mamadou Bamba Ndiaye de l’autre.

